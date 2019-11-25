Ученые раскрыли правду о коллективном творчестве под именем Шекспира

Так, историки на момент начала исследования уже знали, что как минимум часть пьес Шекспира были написаны им не самостоятельно, а в сотрудничестве с поэтами-современниками. Так, считается, что пьесы “Буря” и “Генрих VIII” написаны общими усилиями с драматургом Джоном Флетчером. Правда ученые до конца не знали, какие именно фрагменты принадлежали руке Шекспира, а какие — его коллеге.

В итоге исследователи использовали нейросеть, обученную как на текстах Шекспира, так и на нескольких десятках сохранившихся пьес Флетчера. Итоговый анализ произведения показал, что большую часть работы все же проделал Шекспир, в то время как за Флетчером значилась чуть менее чем половина пьесы.