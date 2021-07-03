Ученые раскрыли причину вымирания мамонтов

В соответствующем исследовании приняли участие ученые из Финляндии, Великобритании и Испании. Специалисты выяснили, что вымерли представители этого рода млекопитающих не из-за первобытных людей, как ранее считалось, а ввиду климатических изменений.

В рамках исследования выяснилось, что умирать мастодонты и мамонты начали в конце последнего ледникового периода, которое предшествовало началу постепенного глобального снижения количества популяции слонов. Таким образом, изменения, из-за которых и произошло полное вымирание этого вида, продолжались миллионы лет.

“Мы не предвидели такого результата. Похоже, что широкая глобальная картина вымирания хоботных в недавней геологической истории может быть воспроизведена без учета воздействия ранних человеческих диаспор”, — поделился выводами доктор Чжан Ханьвэн, научный сотрудник Школы наук о Земле Бристольского университета.