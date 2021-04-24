Ученые раскрыли природу загадочного космического излучения

Целью научной работы стояло выявление источника высокоэнергетического гамма-излучения. В ходе научной работы они мониторили скопление мощных пульсаров посредством гамма-обсерватории HAWC (High Altitude Water Cherenkov Experiment). Выяснилось, что загадочное космическое излучение образуется плерионами, которые, в свою очередь, подпитываются энергией от ветра пульсара.

“Мы считаем, что ультравысокоэнергетическое излучение, по-видимому, является общей особенностью для этих объектов. Гамма-лучи, вероятно, создаются взаимодействиями в пульсарном ветре. Это позволяет нам создать более полную картину того, как создаются самые энергичные гамма-лучи, когда-либо обнаруженные в нашей галактике”, — рассказал ведущий автор нового исследования гамма-излучения пульсаров Келли Мэлоун.