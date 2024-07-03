Ученые раскрыли секрет быстрого распознавания лиц у приматов

Опубликовано 03 июля 2024, 06:00
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Ученые раскрыли секрет быстрого распознавания лиц у приматовПроведено исследование
Ученые обнаружили мозговую цепь у приматов, которая быстро распознает лица. Эти результаты не только объясняют, как приматы воспринимают и узнают лица, но и могут помочь понять условия, такие как при аутизме, где распознавание и узнавание лиц часто нарушены с детства.
Недавно открытая цепь сначала активирует определенную часть мозга, известную как верхнее двухолмие, который затем заставляет глаза и голову поворачиваться для более детального рассмотрения. Это обеспечивает возможность различным областям мозга коры височной доль распознавать более сложные черты лиц. Исследование было опубликовано в журнале Neuron.
У взрослых приматов мозг развивает специализированные области височной доли, называемые «лицевыми участками», которые позволяют распознавать и отличать людей по их лицевым чертам. Однако для распознавания лиц требуется высокая острота зрения глаза; для того чтобы узнать лицо, сначала нужно посмотреть на него напрямую.