Ученые раскрыли секрет быстрого распознавания лиц у приматов

Недавно открытая цепь сначала активирует определенную часть мозга, известную как верхнее двухолмие, который затем заставляет глаза и голову поворачиваться для более детального рассмотрения. Это обеспечивает возможность различным областям мозга коры височной доль распознавать более сложные черты лиц. Исследование было опубликовано в журнале Neuron.

У взрослых приматов мозг развивает специализированные области височной доли, называемые «лицевыми участками», которые позволяют распознавать и отличать людей по их лицевым чертам. Однако для распознавания лиц требуется высокая острота зрения глаза; для того чтобы узнать лицо, сначала нужно посмотреть на него напрямую.