Ученые раскрыли секрет образования золотых месторождений

Большинство золотых месторождений, связанных с вулканами в районе Тихоокеанского огненного кольца, берут начало в мантии Земли. Однако до сих пор механизм, который доставляет золото на поверхность, вызывал споры среди ученых. С помощью численного моделирования исследователи выяснили, что уникальный комплекс золота и серы формируется в строго определенных условиях давления и температуры на глубине до 80 км под активными вулканами.

По словам профессора Адама Саймона, соавтора исследования, именно этот комплекс объясняет высокие концентрации золота в некоторых минеральных системах в зонах субдукции — местах, где одна тектоническая плита погружается под другую. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Зоны субдукции, такие как области вокруг Тихого океана — от Новой Зеландии и Индонезии до Аляски и Чили, — являются домом для множества активных вулканов. Те же процессы, которые приводят к вулканическим извержениям, формируют и богатые золотом месторождения. Ученые обнаружили, что при добавлении жидкости, содержащей серные ионы, золото начинает активно связываться с ними, образуя мобильный золотой комплекс.