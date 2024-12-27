Наука и технологии
Опубликовано 27 декабря 2024, 00:20
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Ученые раскрыли секрет образования золотых месторождений

Новое исследование
Международная команда ученых сделала важное открытие, которое поможет понять, как образуются месторождения золота. Они выявили особый золотой комплекс с тремя атомами серы, который играет ключевую роль в переносе золота из недр Земли к поверхности.
Ученые раскрыли секрет образования золотых месторождений

© Ferra.ru

Большинство золотых месторождений, связанных с вулканами в районе Тихоокеанского огненного кольца, берут начало в мантии Земли. Однако до сих пор механизм, который доставляет золото на поверхность, вызывал споры среди ученых. С помощью численного моделирования исследователи выяснили, что уникальный комплекс золота и серы формируется в строго определенных условиях давления и температуры на глубине до 80 км под активными вулканами.

По словам профессора Адама Саймона, соавтора исследования, именно этот комплекс объясняет высокие концентрации золота в некоторых минеральных системах в зонах субдукции — местах, где одна тектоническая плита погружается под другую. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Зоны субдукции, такие как области вокруг Тихого океана — от Новой Зеландии и Индонезии до Аляски и Чили, — являются домом для множества активных вулканов. Те же процессы, которые приводят к вулканическим извержениям, формируют и богатые золотом месторождения. Ученые обнаружили, что при добавлении жидкости, содержащей серные ионы, золото начинает активно связываться с ними, образуя мобильный золотой комплекс.

Ученые раскрыли секрет образования золотых месторождений

© Proceedings of the National Academy of Sciences

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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