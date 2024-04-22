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Наука и технологии
Опубликовано 22 апреля 2024, 09:59
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Ученые раскрыли секрет потери памяти из-за употребления алкоголя

Что может помочь бороться с этой проблемой
Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что скорость, пик и продолжительность роста уровня алкоголя в крови могут предсказать, насколько велика вероятность «провала» в памяти — амнезии, вызванной алкоголем.
Ученые раскрыли секрет потери памяти из-за употребления алкоголя
© Ferra.ru

В исследовании участвовали 79 студентов, которые в течение месяца носили датчики для измерения содержания алкоголя в крови.

Оказалось, что риск «провала» памяти был в 2.69 раза выше в те дни, когда уровень алкоголя в крови быстро рос, в 2.93 раза выше — когда он достигал пика, и в 4.16 раза выше — при длительном употреблении алкоголя.

«Наши результаты показывают, что то, как человек пьет, не менее важно, чем количество выпитого, для прогнозирования риска алкогольной амнезии», — говорят ученые.

Стоит отметить, что исследование имеет некоторые ограничения: небольшое количество участников (все — белые, 55.7% — женщины), ограниченный период наблюдения (1 месяц) и т.д.

Тем не менее, полученные данные могут быть использованы для разработки новых методов профилактики алкогольной амнезии.

Источник:Naked Science
Автор:Булат Кармак
Теги:
#алкоголь
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#память