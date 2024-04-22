Ученые раскрыли секрет потери памяти из-за употребления алкоголя

В исследовании участвовали 79 студентов, которые в течение месяца носили датчики для измерения содержания алкоголя в крови.

Оказалось, что риск «провала» памяти был в 2.69 раза выше в те дни, когда уровень алкоголя в крови быстро рос, в 2.93 раза выше — когда он достигал пика, и в 4.16 раза выше — при длительном употреблении алкоголя.

«Наши результаты показывают, что то, как человек пьет, не менее важно, чем количество выпитого, для прогнозирования риска алкогольной амнезии», — говорят ученые.

Стоит отметить, что исследование имеет некоторые ограничения: небольшое количество участников (все — белые, 55.7% — женщины), ограниченный период наблюдения (1 месяц) и т.д.

Тем не менее, полученные данные могут быть использованы для разработки новых методов профилактики алкогольной амнезии.