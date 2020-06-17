Наука и технологии
Сегодня 11:00
Ученые раскрыли секрет жжения крапивы
Понимание строения ее иголок может помочь при создании улучшенных шприцов
В сети появилась информация о том, что ученые из Технического университета Дании наконец-то раскрыли секрет жжения крапивы.
Основной вопрос, который “мучил” исследователей многие годы — это то, каким образом тончайшие колючки крапивы могли проникать сквозь достаточно толстую материю, такую как кожа, при этом оставаться целыми и еще вызывать жжение или боль.
Как оказалось, связано это с тем, что крапива получила острые элементы с крайне отточенным балансом между толщиной и методом крепления к “телу” растения. По итогу ученые пришли к выводу, что данное открытие может послужить отличной опорой для создания идеально заостренных предметов. В том числе и игл для шприцев, которые можно будет использовать для быстрой и безболезненной доставки препаратов в организм человека.