Ученые раскрыли секрет жжения крапивы

Основной вопрос, который “мучил” исследователей многие годы — это то, каким образом тончайшие колючки крапивы могли проникать сквозь достаточно толстую материю, такую как кожа, при этом оставаться целыми и еще вызывать жжение или боль.

Как оказалось, связано это с тем, что крапива получила острые элементы с крайне отточенным балансом между толщиной и методом крепления к “телу” растения. По итогу ученые пришли к выводу, что данное открытие может послужить отличной опорой для создания идеально заостренных предметов. В том числе и игл для шприцев, которые можно будет использовать для быстрой и безболезненной доставки препаратов в организм человека.