Ученые раскрыли секреты формирования и разрушения привычек

Руководитель исследования, доктор Эйк Буабанг, объясняет, что привычки играют важную роль в нашей жизни — от утреннего кофе до того, как мы добираемся на работу. Исследования показали, как автоматические реакции и целенаправленный контроль мозга взаимодействуют и влияют на формирование привычек. Например, прокрутка социальных сетей по привычке является автоматической реакцией, а откладывание телефона для концентрации на работе — результатом целенаправленного контроля.

Основной вывод исследования заключается в том, что привычки возникают, когда автоматические реакции преобладают над сознательным контролем. Это может привести как к хорошим, так и к плохим привычкам. Понимание этого механизма открывает новые возможности для их формирования и разрушения.

Ученые разработали «план действий», который включает в себя несколько факторов, влияющих на баланс между автоматическими реакциями и целенаправленным контролем. Это и повторение поведения, и изменение окружения, и использование целенаправленного контроля. Например, чтобы избавиться от плохой привычки, достаточно заменить старое поведение на новое и выстроить его в виде конкурентной автоматической реакции.

Этот подход также может привести к персонализированным методам лечения, которые будут учитывать индивидуальные особенности формирования привычек.