Ученые раскрыли секреты навигации в социальных сетях

Опубликовано 24 сентября 2024, 22:081 мин.
Ученые раскрыли секреты навигации в социальных сетяхКак мы строим ментальные карты для понимания связей
Ученые из Университета Брауна обнаружили, что люди используют ментальные карты для навигации в социальных сетях, чтобы понимать связи между знакомыми и друзьями. Это открытие, сделанное под руководством профессора Ориэля Фельдман-Холла, впервые продемонстрировало, что когнитивные процессы, используемые для социальных взаимодействий, аналогичны тем, что применяются при пространственной навигации.
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В ходе исследования 146 студентов проходили серию лабораторных испытаний, где изучали связи между 13 участниками сети. Участникам было предложено выбрать самый быстрый способ передачи сообщения, и они лучше справлялись с задачей после ночного сна. Это подтверждает, что во время сна мозг обрабатывает и повторяет созданные ментальные карты.
Исследование показало, что во время сна люди не только вспоминают уже известные связи, но и формируют новые возможные взаимодействия. Это позволяет лучше ориентироваться в сложных социальных сетях, делая навигацию более эффективной. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.