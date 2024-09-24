Ученые раскрыли секреты навигации в социальных сетях

В ходе исследования 146 студентов проходили серию лабораторных испытаний, где изучали связи между 13 участниками сети. Участникам было предложено выбрать самый быстрый способ передачи сообщения, и они лучше справлялись с задачей после ночного сна. Это подтверждает, что во время сна мозг обрабатывает и повторяет созданные ментальные карты.

Исследование показало, что во время сна люди не только вспоминают уже известные связи, но и формируют новые возможные взаимодействия. Это позволяет лучше ориентироваться в сложных социальных сетях, делая навигацию более эффективной. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.