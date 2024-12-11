Ученые раскрыли секреты организации памяти в мозге человека

Рабочая память помогает нам решать повседневные задачи, запоминая важную информацию на короткие промежутки времени, такие как числа или инструкции. Исследование показало, что мозг использует двухмерную геометрию для организации временных последовательностей информации, что способствует более эффективному решению задач.

Для эксперимента участникам предлагалось запомнить последовательности слогов, которые затем были организованы в слова или фразы. Исследователи использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографию (МЭГ) для записи активности мозга. Результаты показали, что эти последовательности представляют собой двухмерные нейронные структуры, где одна ось отвечает за позицию слога в слове, а другая — за положение слова в последовательности.

Ученые отмечают, что эта двухмерная организация памяти наблюдается независимо от того, какие задачи выполнялись участниками или какие стимулы они должны были запомнить.