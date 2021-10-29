Ученые раскрыли случаи контроля ВИЧ без приема лекарств

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Результаты исследования были опубликованы Nature Medicine. Отметим, что пациенты с диагностированным ВИЧ должны придерживаться антиретровирусной терапии (АРТ) вне зависимости от стадии болезни или осложнений. АРТ как правило представляет из себя комбинацию трех и более препаратов из нескольких классов. Важной особенность такого лечения является то, что лекарства необходимо принимать по строгой схеме, не допуская пропусков.

Как выяснилось, организм некоторых людей способен подавлять вирус без приема лекарств. Так, исследователи рассказали о сразу двух таких случаях. Был проведен эксперимент, в рамках которого двое инфицированных ВИЧ людей перестали принимать лекарства после нескольких лет терапии. Ученые, в свою очередь, наблюдали за состоянием первого в течение четырех лет, за вторым — более пяти лет, мониторя при этом “вирусный отскок”. В результате было установлено, что одному из участников удалось контролировать вирус на протяжении трех с половиной лет, в то время как второй почти поборол болезнь и жил без терапии в течение четырех лет. Впоследствии последний заразился другим штаммом ВИЧ, получив таким образом суперинфекцию.