Ученые раскрыли способный понижать уровень холестерина орех

Об этом сообщается в издании ФАН. В рамках научной работы исследователи привлекли добровольцев, которые имели повышенные риски развития болезней сердечно-сосудистой системы. Каждого участника попросили ежедневно употреблять пекан на протяжении восьми дней. В результате было установлено, что у участников эксперимента улучшился показатель холестерина в организме. В этой связи ряд добровольцев продолжили исследование благодаря чему уже через восемь недель необходимость регулярно контролировать вещество отпала.

Отмечается, что полезен данный орех ввиду богатого клетчаткой и полезными веществами состава.

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