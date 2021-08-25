Ученые раскрыли способный понижать уровень холестерина орех

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Ученые раскрыли способный понижать уровень холестерина орехРечь о пекане
Американские ученые изучили влияние ореха пекана на состояние организма. Выяснилось, что данный продукт способствует понижению уровня холестерина в крови.
Об этом сообщается в издании ФАН. В рамках научной работы исследователи привлекли добровольцев, которые имели повышенные риски развития болезней сердечно-сосудистой системы. Каждого участника попросили ежедневно употреблять пекан на протяжении восьми дней. В результате было установлено, что у участников эксперимента улучшился показатель холестерина в организме. В этой связи ряд добровольцев продолжили исследование благодаря чему уже через восемь недель необходимость регулярно контролировать вещество отпала.
Отмечается, что полезен данный орех ввиду богатого клетчаткой и полезными веществами состава.
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