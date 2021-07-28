Ученые раскрыли связь между психическими расстройствами и летальностью от коронавируса

Как выяснилось, люди, которые имеют легкие и средние формы психических расстройств, в числе которых депрессия и тревожные расстройства, умирают от коронавирусной инфекции в 1,8 раза чаще, чем люди без этих недугов. Еще выше смертность от COVID-19 среди людей с психическими болезнями, в частности с шизофренией и биполярным расстройством личности — летальность в 2,3 раза чаще, чем у здоровых людей.

Объясняется это особенностями работы иммунной системы, которая у людей с данными болезнями не может защитить организм от коронавируса. Отмечается, что старческое слабоумие и прочие неврологические состояния тоже представляют из себя фактор риска тяжелой формы коронавирусной инфекции.