Ученые раскрыли тайну шума от инновационных авиадвигателей

Их исследование, опубликованное в журнале «Гидродинамика и механика газа», впервые показывает, как формируется и распространяется шум от таких двигателей, технически известных как воздушные вентиляторы, впитывающие границу пограничного слоя (BLI). В работе описаны аэроакустические особенности вентилятора, поглощающего границу пограничного слоя.

BLI вентиляторы похожи на большие двигатели, установленные на современных самолетах, но они частично встроены в основное тело самолета вместо того, чтобы находиться под крыльями. За счет того, что они всасывают воздух с передней и с поверхности корпуса, они работают менее интенсивно, что позволяет снизить расход топлива.

Исследователям удалось выявить отдельные источники шума, исходящие от вентилятора, вращающегося вентилятора и воздуха, проходящего над изогнутой поверхностью корпуса.

Ученые обнаружили, что характер шума меняется в зависимости от того, какой тяги достигает вентилятор. При высокой тяге шум напоминает тот, что наблюдается у вентиляторов без вентиляционных каналов. Однако при снижении тяги шумовые характеристики меняются из-за увеличения шума от самого вентиляционного канала.

Ученые отметили, что их исследование решает актуальную проблему шума, которая становится основным препятствием для сертификации, раскрывая физические процессы, приводящие к формированию шума в таких конфигурациях.