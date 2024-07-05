Ученые раскрыли тайну звезды с помощью компьютерного моделирования

Взрыв, породивший «гостевую звезду», которая упоминается в исторических документах Японии и других стран Азии, произошел в результате столкновения двух белых карликов. Однако после того, как звезда погасла, ее местоположение и структура оставались загадкой до тех пор, пока группа ученых не определила ее координаты в 2021 году.

Теперь, благодаря компьютерному моделированию и анализу данных наблюдений, исследователям удалось воссоздать структуру оставшегося белого карлика — редкое событие, объясняющее образование двойного ударного фронта. Они также обнаружили, что мощный звездный ветер, возможно, начал дуть с его поверхности всего 20−30 лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.