Ученые раскрыли тайны голосовой коммуникации орангутанов

Опубликовано 14 мая 2024, 22:24
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Ученые раскрыли тайны голосовой коммуникации орангутановС помощью машинного обучения
Ученые расшифровали сложные голосовые сигналы орангутанов, обитающих на Борнео. Исследование опубликовано в журнале PeerJ. Орангутаны — умные обезьяны, живущие в Юго-Восточной Азии. Они общаются друг с другом при помощи звуков, но понять их язык было непросто.
Доктор Венди Эрб из Лаборатории орнитологии Корнеллского университета вместе с коллегами изучали длинные крики орангутанов. Эти крики помогают обезьянам общаться на большие расстояния в густых лесах.
Ученые записывали крики 13 орангутанов на протяжении трех лет. Затем, применив машинное обучение, они выделили три типа звуковых сигналов в этих криках.
Исследование показало, что орангутаны общаются намного сложнее, чем считалось ранее. Возможно, у них есть еще больше звуков, которые нам только предстоит открыть.
По словам ученого, результаты исследования помогут лучше понять, как общаются животные.