Ученые раскрыли тайны голосовой коммуникации орангутанов

Доктор Венди Эрб из Лаборатории орнитологии Корнеллского университета вместе с коллегами изучали длинные крики орангутанов. Эти крики помогают обезьянам общаться на большие расстояния в густых лесах.

Ученые записывали крики 13 орангутанов на протяжении трех лет. Затем, применив машинное обучение, они выделили три типа звуковых сигналов в этих криках.

Исследование показало, что орангутаны общаются намного сложнее, чем считалось ранее. Возможно, у них есть еще больше звуков, которые нам только предстоит открыть.

По словам ученого, результаты исследования помогут лучше понять, как общаются животные.