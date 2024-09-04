Ученые раскрыли влияние возраста и пола на нейроны мозга

В ходе исследования, проведенного на образцах мозга от молодых и пожилых доноров, ученые обнаружили, что с возрастом меняется экспрессия генов и метилирование ДНК. Особенно заметны изменения в экспрессии генов, связанных с синаптической активностью, что может способствовать когнитивным изменениям с возрастом.

Также выявлены различия между мужчинами и женщинами: определенные гены активнее выражаются у мужчин и женщин, несмотря на механизмы инактивации Х-хромосомы у женщин. Эти результаты подчеркивают важность учета возраста и пола при изучении нейробиологии и могут привести к новым открытиям в области нейродегенеративных заболеваний.