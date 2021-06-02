Результатами соответствующего исследования поделились авторы издания Translational Psychiatry. В рамках научной работы специалисты Университета медицины и медицинских наук RCSI проанализировали состояние порядка 3,8 тыс человек в возрасте от 17 до 24 лет, В частности, у участников выявляли наличие психотических расстройств, депрессии или генерализованного тревожного расстройства. Помимо прочего специалисты изучили образцы крови для фиксирования уровня омега-6-жирных кислот, усиливающих воспаления, а также омега-3-жирных кислот, которые, напротив, их подавляют.

В результате было установлено, что участники, которые страдали психическими расстройствами, имели высокие показатели омега-6-жирных кислот по отношению к омега-3.