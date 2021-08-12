Ученые раскрыли вред вейпинга для некурящих

Так, согласно опубликованным данным, всего 30 минутный сеанс вейпинга влечет за собой серьезное повреждение клеток у некурящего человека. Выяснилось это в рамках исследования, участниками которого стали 32 добровольца. Респондентов поделили на три группы: курильщики, некурящие и люди с пристрастием к электронным сигаретам. У всех участников изучали состояние иммунных клеток после 30 минутного вейпинга, что позволило выяснить уровень окислительного стресса.

Выяснилось, что у некурящих людей в результате такого эксперимента окислительный стресс повысился в 2-4 раза. Таким образом теория о том, что вейпинг — это безвредная альтернатива курению ничего общего с действительностью не имеет.