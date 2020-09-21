Ученые распечатали на 3D-принтере съедобный диван из молока

Для того, чтобы чувствительный к изменению температуры материал (молоко) можно было использовать для печати, специалисты применили к нему холодную экстурзию, пишет Eurekalert. Суть данного процесса заключается в том, что в результате его использования получается изделие из полимерных материалов, когда расплав из состава выдавливается через формы в экструдере.

В дальнейшем ученые сделали различные фигурки из получившегося сухого молока, в том числе и в виде дивана. Стоит отметить, что при печати фигур, ученые не применяли никакие добавки — это позволяет предположить, что в будущем подобным методом врачи смогут создавать специальные рационы питания со всеми важными веществами для людей, у которых есть проблемы с пищеварительной системой.