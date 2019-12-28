Ученые распознали древнейший текст на санскрите

Так, по словам археологов, в тексте идет речь о поклонении древнему культу под названием Саптаматрика, подразумевающий группу из семи богинь, которые были женами главных индуистских богов, в числе которых Брахма, Шива, Кумар, Вишна, Варахи, Индра и Яма. Согласно первичному анализу, обнародованный текст написан в эпоху Виджая, который был последним царем династии Сатаваханов.