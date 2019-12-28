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Ученые распознали древнейший текст на санскрите
В нем написано о поклонении древнему культу
Журналисты издания International Business Times сообщили, что археологи обнаружили уникальный артефакт в Индии, на котором указан текст на санскрите. Кроме того, ученым также удалось расшифровать его содержание.
Так, по словам археологов, в тексте идет речь о поклонении древнему культу под названием Саптаматрика, подразумевающий группу из семи богинь, которые были женами главных индуистских богов, в числе которых Брахма, Шива, Кумар, Вишна, Варахи, Индра и Яма. Согласно первичному анализу, обнародованный текст написан в эпоху Виджая, который был последним царем династии Сатаваханов.
Археологи пришли к выводу, что текст датируется 207 годом нашей эры. Также было установлено, что найденный текст является на сегодняшний день самой древней надписью о Саптаматрике, поскольку ранее обнаруженные -оказались на 200 лет моложе.