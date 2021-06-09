Ученые рассказали, чем опасно нахождение в космосе

В рамках научной работы специалисты отобрали порядка 18 типов иммунных клеток в образцах крови и изучили 252 специфические реакции в условиях микрогравитации. Чтобы обеспечить условия невесомости специалисты воспользовались центрифугой.

Известно, что в обычное время регуляторные Т-клетки активируются для осуществления сопротивления иммунному ответу после инфекции. Помимо прочего они важны при разных болезнях, включая онкологию и коронавирус. Ученые же пришли к выводу, что под воздействием микрогравитации регуляторные Т-клетки начинают перегружаться еще до активации иммунной системы, Это, в свою очередь, существенно ослабляет иммунную систему.