Ученые рассказали, чем женщины-начальники отличаются от мужчин

”Наше исследование показало, что доверие потребителей и желание поддержать организацию после неудачи варьировались в зависимости от пола лидера организации. Женщины подвергаются более суровым наказаниям за этические нарушения из-за сохраняющихся гендерных стереотипов. Даже в условиях лидерства женщины по-прежнему должны быть более коллективным игроком, чем их коллеги-мужчины”, — говорит ведущий автор исследования Николь Вотолато Монтгомери.

По словам авторов исследования, их работа в первую очередь показывает, что при возникновении этических неудач женщины-лидеры должны проявить устойчивость в вопросах восстановления репутации своей организации, проявляя тем самым характерные черты, присущие стереотипным представлениям о женщинах-руководителях.