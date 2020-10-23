Ученые рассказали, что чувствует человек во время смерти

Многие люди, у которых была зафиксирована клиническая смерть, вспоминают о ярком теплом свете, о также о блаженстве и комфорте. Все это можно объяснить научными фактами — в процессе умирания снижается объем поступающего в мозг кислорода, поэтому мыслительный орган начинает отключать отдельные цепи нейронов. Человек перестает ясно осознавать действительность.

Сэм Парниа Глава отдела интенсивной терапии Медицинской школы Нью-Йорка