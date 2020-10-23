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Ученые рассказали, что чувствует человек во время смерти
Судя по всему, умирать не так уж и страшно
В сети появилась информация о небольшом исследовании, на основании которого на глава отдела интенсивной терапии Медицинской школы Нью-Йорка Сэм Парниа рассказал о том, что именно чувствует человек во время смерти.
Умирая, люди находятся в "достаточно комфортном состоянии", передает слова специалиста ресурс “Медицина и наука”. При этом тому, что все происходит именно таким образом, даже нашлось научное объяснение:
Многие люди, у которых была зафиксирована клиническая смерть, вспоминают о ярком теплом свете, о также о блаженстве и комфорте. Все это можно объяснить научными фактами — в процессе умирания снижается объем поступающего в мозг кислорода, поэтому мыслительный орган начинает отключать отдельные цепи нейронов. Человек перестает ясно осознавать действительность.
Также врач рассказал, что люди, побывавшие на грани жизни и смерти сообщают о чувстве комфорта, а также умиротворения. Чувство блаженства в некоторых случая было настолько ярко выраженным, что некоторые пациенты вспоминают о пережитой клинической смерти с некоторой тоской.