Ученые рассказали, что делает человека суперраспространителем COVID-19

Так, согласно выводам специалистов, у людей, имеющих заложенный нос и полный набор зубов капли вируса распространяются на 60% дольше, чем у людей без зубов, чей нос не заложен. Связано это с тем, что наличие заложенности носа мешает потоку воздуха, что приводит к выделению аэрозольных капель. В то же время, если дыхание не затрудняется, частицы, которые выделяются в момент кашля и чихания, движутся медленнее.

В связи с этим исследователи отметили важность ношения маски людей с заложенным носом, поскольку они представляют из себя мощный источник инфицирования.