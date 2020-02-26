Ученые рассказали, что нужно делать, чтобы держать себя в руках в очереди

По словам специалистов, вся хитрость заключается в том, чтобы во время ожидания думать не о каких-то абстрактных вещах, а о вполне конкретных предметах и событиях. Именно в случае направления своих мыслей в определенное русло, время будет ощущаться менее растянутым. Как итог, исчезнут и негативные эмоции связанные с ожиданием.

”Если кто-то опаздывает, а вы думаете в это время абстрактно, вы можете решить, что человек не уважает ваше время или не считает разговор важным. От этих мыслей можно сойти с ума. Но если вы подумаете, что человек, возможно, просто потерял ваш номер или прервался на другой звонок, вы не будете так раздражены”, — рассказал психолог Дорит Эфрат-Трейстер из Университета имени Бен-Гуриона.