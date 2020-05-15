Ученые рассказали, что собаки способны признавать в роботах людей

Так, в проведенных экспериментах приняло участие порядка 34 домашних собак совершенно разных возрастов, при этом каждая из них уже знала команду “сидеть” и выполняла ее с первого раза. В рамках исследования животные были разделены на две группы: первая слушала команды от человекоподобного японского робота Nao, а вторая должна была воспринимать команды, данные обычной колонкой.

В итоге, сразу два различных эксперимента (в первом исследовалась реакция собак на обращение к ним по имени, а во втором способность выполнять команду “сидеть”) показали, что домашние животные вполне способны воспринимать человекоподобного робота в качестве человека, в то время как колонка воспринимается ими как нечто чуждое, чьи команды выполнять не обязательно.