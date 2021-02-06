Ученые рассказали, что в переписках пар намекает на скорое расставание

В рамках исследования специалисты попросили у пользователей сети, которые недавно пережили расставание, выслать переписки с бывшими партнерами. Изучив более млн сообщений ученым удалось найти в них признаки скорого расставания. Так, у людей за несколько месяцев до разрыва в переписках меняется общение и лексикон. В частности, отсутствуют эмоции и появляются слова, сигнализирующие о грядущей проблеме.

Помимо прочего исследователи пришли к выводу, что после расставания не стоит регулярно рассказывать людям об окончании отношений, так как это способствует усилению боли утраты. Чтобы легче справиться с грустью после разрыва с партнером, специалисты посоветовали меньше поднимать эту тему в разговорах.