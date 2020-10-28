Наука и технологии
Сегодня 07:32
Ученые рассказали, девушки с какими особенностями тела чаще изменяют своим партнерам
А также раскрыли прочие секреты того, о чем говорит та или иная особенность внешнего вида
В сети появилась информация о свежем исследовании ученых из Лидского университета, на основании которого они рассказали об особенностях женского тела, обладательницы которого чаще остальных изменяют своим партнерам.
По словам специалистов, женщины, обладающие маскулинными чертами лица, склонны строить долгосрочные и серьезные отношения, передает слова специалистов издание The Sun. При этом те из них, у кого размер ноги больше среднего, чаще других изменяют своим вторым половинкам.
Отметим, что ранее ученые выяснили, что девушки с хриплым голосом предпочитают заводить множество романов. В то время как в характере женщин с широкими бровями ярче проявляются нарциссические черты. В качестве примера такого типа женщин была приведена британская модель Кара Делевинь.