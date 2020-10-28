Ученые рассказали, девушки с какими особенностями тела чаще изменяют своим партнерам

По словам специалистов, женщины, обладающие маскулинными чертами лица, склонны строить долгосрочные и серьезные отношения, передает слова специалистов издание The Sun. При этом те из них, у кого размер ноги больше среднего, чаще других изменяют своим вторым половинкам.

Отметим, что ранее ученые выяснили, что девушки с хриплым голосом предпочитают заводить множество романов. В то время как в характере женщин с широкими бровями ярче проявляются нарциссические черты. В качестве примера такого типа женщин была приведена британская модель Кара Делевинь.