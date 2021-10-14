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Ученые рассказали, для чего нужно носить маску на улице

Из-за ветра вирус разносится на большие расстояния
Индийские исследователи сообщили, почему ношение маски на улице все же имеет смысл.
Ученые рассказали, для чего нужно носить маску на улице

Соответствующий материал опубликовало издание Physics of Fluids. Ученые указали, что при кашле на улице распространение коронавируса может усиливаться из-за попутного ветра. Таким образом частицы вируса разносятся на большие расстояния, чем во время пребывания в помещении. Именно из-за этой особенности исследователи и делают акцент на том, что ношение маски на улице является необходимым.

В рамках научной работы ученые создали модель струи от кашля в ветреных и спокойных условиях. Так, было установлено, что в обычных условиях струя кашля за 0,5 секунды достигала 1,1 метров, в то время как даже небольшой поток воздуха приводил к тому, что такое же расстояние преодолевалось всего за 0,33 секунды.

Увеличение времени пребывания более крупных капель в воздухе повышает передаваемую через струю кашля вирусную нагрузку, следовательно, шансы заражения”, — предупредил один из авторов исследования Амит Агравал.