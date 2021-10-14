Ученые рассказали, для чего нужно носить маску на улице

Соответствующий материал опубликовало издание Physics of Fluids. Ученые указали, что при кашле на улице распространение коронавируса может усиливаться из-за попутного ветра. Таким образом частицы вируса разносятся на большие расстояния, чем во время пребывания в помещении. Именно из-за этой особенности исследователи и делают акцент на том, что ношение маски на улице является необходимым.

В рамках научной работы ученые создали модель струи от кашля в ветреных и спокойных условиях. Так, было установлено, что в обычных условиях струя кашля за 0,5 секунды достигала 1,1 метров, в то время как даже небольшой поток воздуха приводил к тому, что такое же расстояние преодолевалось всего за 0,33 секунды.

“Увеличение времени пребывания более крупных капель в воздухе повышает передаваемую через струю кашля вирусную нагрузку, следовательно, шансы заражения”, — предупредил один из авторов исследования Амит Агравал.