Ученые рассказали, для чего разрабатывается самый быстрый в мире суперкомпьютер

Прямо сейчас мы хотели бы определить, как газ покидает галактику и возвращается в неё и как это влияет на процесс звёздообразования в Млечном Пути. Чем выше разрешение, которое мы получим, тем лучше мы сможем понять физические процессы в газе, что в итоге затрагивает множество различных проблем в астрофизике.