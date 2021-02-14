Наука и технологии
Сегодня в 12:45
Ученые рассказали, для чего разрабатывается самый быстрый в мире суперкомпьютер
Судя по всему, он в том числе поможет им совершить мощный прорыв в астрономии
Уже в течение 2021 года должен состояться запуск самого мощного суперкомпьютера в мире — Frontier. И вот, наконец-то, нам стало известно, чем в первую очередь займётся новая вычислительная машина.
По словам учёных, прямо сейчас разрабатывается сразу восемь научных программ для суперкомпьютера Frontier, пишет ТН. Одной из них является Computational Hydrodynamics on Parallel Architecture (CHOLLA) — программа, которая в теории сможет проанализировать изменения газа, гравитации и тёмной материи. Полученные результаты можно будет использовать в изучении процесса формирования галактик.
Прямо сейчас мы хотели бы определить, как газ покидает галактику и возвращается в неё и как это влияет на процесс звёздообразования в Млечном Пути. Чем выше разрешение, которое мы получим, тем лучше мы сможем понять физические процессы в газе, что в итоге затрагивает множество различных проблем в астрофизике.