Ученые рассказали, как часто коронавирусом заражаются от внешне здоровых людей

Для того, чтобы выяснить частоту заражения COVID-19 от внешне здоровых людей ученые с 23 января по 16 марта анализировали состояние здоровья 243 пациентов. Отмечается, что порядка 157 из испытуемых были инфицированы на территории Сингапура.

Сообщается также о случае заражения 52-летней женщины, которая подхватила вирус заняв в церкви место, на котором нескольким ранее сидели люди без симптомов коронавируса.