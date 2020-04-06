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Ученые рассказали, как часто коронавирусом заражаются от внешне здоровых людей
В одном из десяти случаев
На официальном Центров по контролю и профилактике заболеваний США были опубликованы результаты нового исследования сингапурских ученых, в рамках которого они рассказали, как часто коронавирусом заражаются от внешне здоровых людей. Так, по их подсчетам, один из десяти случаев инфицирования коронавирусом приходится от внешне здоровых людей
Для того, чтобы выяснить частоту заражения COVID-19 от внешне здоровых людей ученые с 23 января по 16 марта анализировали состояние здоровья 243 пациентов. Отмечается, что порядка 157 из испытуемых были инфицированы на территории Сингапура.
Сообщается также о случае заражения 52-летней женщины, которая подхватила вирус заняв в церкви место, на котором нескольким ранее сидели люди без симптомов коронавируса.