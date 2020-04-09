Ученые рассказали, как долго коронавирус может выживать на медицинской маске

По словам специалистов, они проверяли, как вирус будет жить на совершенно различных поверхностях, но именно на наружней поверхности медицинских масок срок жизни SARS-CoV-2 составляет около недели. Именно поэтому в случае, если человек все же коснулся внешней стороны маски, ему необходимо сразу же помыть руки, после чего обработать их антисептиком.

Что же касательно выживаемости вируса при различных температурах, то при +4 градусах по Цельсию коронавирус живет до двух недель, а вот при повышении температуры до +70, коронавирус погибает уже всего лишь за 5 минут. В свою очередь при +37 градусах он живет 2 дня, а при +56 в районе 30 минут.