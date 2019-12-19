Ученые рассказали, как грязный воздух влияет появление депрессии и суицидальных мыслей

Так, ученым удалось выяснить, что депрессия тесно связана с длительным пребыванием в зоне, с повышенным содержанием грязи. Например, человек, проживающий хотя бы в течение полугода там, где содержание мельчайших твердых частиц диаметром 2,5 микрона или менее вдвое превышает нормы всемирной организации здравоохранения, на 10% более подвержен риску возникновения депрессии, чем человек, живущий в чистом районе.

Если говорить о возникновении суицидальных наклонностей, то ученые установили зависимость возникновения данного психического отклонения с содержанием в воздухе более крупных частиц — при увеличении концентрации ТЧ10 хотя бы на 10 мкг/м3 риск совершения суицида в течение ближайших трех дней вырастает на 2%.

Ученые отмечают, что на данный момент исследования влияния загрязнения воздуха на психическое здоровье человека на десятилетия отстают от изучения его воздействия на физическое здоровье. Но они при этом надеются, что в ближайшие 5-10 лет это изменится и наука сможет сформировать более четкую картину.