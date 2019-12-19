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Ученые рассказали, как грязный воздух влияет появление депрессии и суицидальных мыслей

Но специалисты признались, что все еще мало знают о данной проблеме
В журнале Environmental Health Perspectives был опубликован результат анализа Изобель Брейтуэйт из Университетского колледжа Лондона и ее коллег, в рамках которого были изучены данные 25 исследований на тему влияния чистоты воздуха на различные показатели психического здоровья человека, опубликованных до конца 2017 года.

Так, ученым удалось выяснить, что депрессия тесно связана с длительным пребыванием в зоне, с повышенным содержанием грязи. Например, человек, проживающий хотя бы в течение полугода там, где содержание мельчайших твердых частиц диаметром 2,5 микрона или менее вдвое превышает нормы всемирной организации здравоохранения, на 10% более подвержен риску возникновения депрессии, чем человек, живущий в чистом районе.

Если говорить о возникновении суицидальных наклонностей, то ученые установили зависимость возникновения данного психического отклонения с содержанием в воздухе более крупных частиц — при увеличении концентрации ТЧ10 хотя бы на 10 мкг/м3 риск совершения суицида в течение ближайших трех дней вырастает на 2%.

Ученые отмечают, что на данный момент исследования влияния загрязнения воздуха на психическое здоровье человека на десятилетия отстают от изучения его воздействия на физическое здоровье. Но они при этом надеются, что в ближайшие 5-10 лет это изменится и наука сможет сформировать более четкую картину.