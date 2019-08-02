Ученые рассказали, как именно алкоголь убивает мозг

В ходе проведенного исследования были изучены более ста людей, регулярно посещающих различные питейные заведения в развлекательном районе города Брисбена. Причем испытуемые употребляли алкоголь накануне самого дня проведения исследования. В итоге они прошли онлайн-опрос и тестирование когнитивных функций, в том числе памяти и исполнительных функций.

Выводы ученых, основанные на результатах тестирования более ста человек, оказались неутешительными — так, те, кто имел наиболее высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом ими воздухе, имели самый низкий результат тестов. Исходя из имеющихся данных и выводов по ним, ученые пришли к тому, что похмелье затрудняет способность управлять автомобилем, работать, учиться и выполнять другие действия.

Следующая цель ученых — изучить влияние похмелья на работу мозга, пригласив к участию в исследовании еще большее число добровольцев.