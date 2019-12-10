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Ученые рассказали, как именно астероиды повлияли на пригодность Земли для жизни
Таким образом они доказали, что нашим существованием мы можем быть обязаны различным небесным телам
Американское издание Geology опубликовало материал, в котором говорится о том, что именно удар астероида помог древней Земле стать пригодной для жизни. По крайней мере так считают австралийские ученые — по их мнению, именно данный катаклизм стал причиной движения тектонических плит, которые в свою очередь помогли зародиться жизни на планете.
Так, ученые выяснили, что 2,9 – 3,3 млрд лет назад земная кора была крайне неоднородной в своей толщине, в связи с чем даже астероид самых небольших размеров мог спокойной вызвать движение тектонических плит на Земле.
”Мы склонны думать о Земле как об изолированной системе, где важны только внутренние процессы. Но все чаще наблюдаем влияние динамики Солнечной системы на нашу планету”, — рассказал автор научной работы Крейг О'Нил из Университета Маккуори.