Ученые рассказали, как именно астероиды повлияли на пригодность Земли для жизни

Так, ученые выяснили, что 2,9 – 3,3 млрд лет назад земная кора была крайне неоднородной в своей толщине, в связи с чем даже астероид самых небольших размеров мог спокойной вызвать движение тектонических плит на Земле.

”Мы склонны думать о Земле как об изолированной системе, где важны только внутренние процессы. Но все чаще наблюдаем влияние динамики Солнечной системы на нашу планету”, — рассказал автор научной работы Крейг О'Нил из Университета Маккуори.