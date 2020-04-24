Ученые рассказали, как йодированная соль может предотвратить инфаркт

В ходе исследований ученых было установлено, что у многих людей имеется дефицит калия, который, к слову, способствует поддержке артериального давления, а также уменьшению нагрузки на сосуды. Так, данный минерал в больших количествах содержится именно в йодированной соли.

”Наша компьютерная модель показала, что, если заменить обычную соль на йодированную, удастся избежать 460 000 смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний в год, в том числе 208 000 — из-за инсульта и 175 000 из-за болезней сердца”, — поделились ученые.