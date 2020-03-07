Ученые рассказали, как изменились симптомы коронавируса

Ученые провели исследование, в рамках которого разделили 89 инфицированных коронавирусом людей в городе Ухань на две группы. Так, в первую группу был распределен 31 человек, который был заражен коронавирусом с 16 по 22 января, тогда как во вторую группу попали 58 людей, инфицированных в период с 23 по 29 января.

По словам специалистов у пациентов, заразившихся позднее, симптоматика коронавируса выражалась не так активно. Так, если представители первой группы отмечали высокую температуру, боль в мышцах, слабость, мокроту, а также пониженный уровень лимфоцитов, то во второй группе данные симптомы проявлялись менее агрессивно или же отсутствовали вовсе. Однако стоит отметить, что в обеих группах были зафиксированы такие симптомы, как кашель, тяжесть в груди, а также диарея.