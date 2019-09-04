Ученые рассказали, как изменился мозг собак из-за соседства с человеком

Новое исследование, опубликованное в понедельник в The Journal of Neuroscience, началось с МРТ-сканирования 62 собак. Целых 33 породы собак прошли обследование, в результате которого ученые получили настоящую сокровищницу научных данных.

В результате изучения различных областей мозга собак, имевших наибольшие различия по породам, ученые смогли создать карты шести нейронных связей, отвечающих за определенные функции, такие как обоняние или движение. Команда исследователей обнаружила, что форма этих сетей “значительно коррелирует” с общими чертами каждой породы.

”Анатомия мозга варьируется в зависимости от породы собаки. И, по всей видимости, некоторые из этих изменений связаны с селективным разведением животных, призванным привить определенный тип поведения отдельным видам: способность к охоте, выгуливанию скота или охране”, — рассказала ведущий автор исследования нейробиолог Эрин Хехт, изучающая собак в Гарвардском университете.