Ученые рассказали, как коронавирус может нарушить работу всего организма

В ходе исследования ученые проанализировали несколько случаев заболевания с летальными исходами, благодаря чему было установлено, что кровеносные сосуды инфицированных “полны вируса”, который, в свою очередь, нарушал работу всего организма.

По словам одного из авторов исследования Франка Рушицка, коронавирус оказывает негативное воздействие на эндотелий, который, в свою очередь, ответственен за защиту кровеносных сосудов. ”Судя по тому, что мы видим клинически, у пациентов есть проблемы во всех органах — в сердце, почках, кишечнике, везде”, - отметил эксперт.