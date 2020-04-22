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Ученые рассказали, как коронавирус может нарушить работу всего организма
В первую очередь страдают кровеносные сосуды
Издание Lancet опубликовало результаты исследования из Университетской больницы Цюриха, в рамках которого эксперты рассказали, как коронавирус может нарушить работу всего организма. Так, согласно данным исследователей, коронавирусная инфекция может спровоцировать полиорганную недостаточность вследствие поражения кровеносных сосудов во всем организме инфицированного.
В ходе исследования ученые проанализировали несколько случаев заболевания с летальными исходами, благодаря чему было установлено, что кровеносные сосуды инфицированных “полны вируса”, который, в свою очередь, нарушал работу всего организма.
По словам одного из авторов исследования Франка Рушицка, коронавирус оказывает негативное воздействие на эндотелий, который, в свою очередь, ответственен за защиту кровеносных сосудов. ”Судя по тому, что мы видим клинически, у пациентов есть проблемы во всех органах — в сердце, почках, кишечнике, везде”, - отметил эксперт.