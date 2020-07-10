Ученые рассказали, как коронавирус может отразиться на иммунитете

Как сообщается, в число типичных симптомов коронавирусной инфекции нового типа входит и снижение лимфоцитов в крови. В ходе исследования ученые проанализировали 55 вылечившихся от коронавируса пациентов для выявления изменений количества иммунных клеток в крови. Выяснилось, что спустя четыре-одиннадцать недель после излечения у пациентов фиксировали фенотипические изменения в лимфоцитах.

”Это говорит о том, что инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям”, — выяснили ученые в ходе проведенного исследования. Примечательно, что количество лимфоцитов у пациентов, за которыми наблюдали ученые, не имело тенденции к повышению.