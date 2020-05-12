ferra.ru

Ученые рассказали, как коронавирус может сказаться на способности зачать ребёнка

Вплоть до бесплодия
Китайские ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина провели новое исследование, в рамках которого стало понятно, что коронавирус может сказаться на способности зачать ребёнка.

Выяснилось, что инфицирование коронавирусной инфекции может негативно повлиять на репродуктивную систему женщин. Так, согласно данным ученых, патоген может пробираться в органы мочеполовой системы, поскольку именно в них представлено большое количество белка ACE2. Напомним, что благодаря нему вирус и способен проникать в организм. Данный белок, к слову, помимо легких, находится также и в печени, почках, а также ЦНС.

Ученые рассказали, что коронавирус нового типа может заразить яичники, матку, а также влагалище и плаценту путем “повсеместной экспрессии ACE2”. Это, в свою очередь, может спровоцировать бесплодие. Кроме того, это потенциально может привести к нарушению менструации, респираторному дистресс-синдрому у беременных и к другим отклонениям.

Останови меня!