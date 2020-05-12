Ученые рассказали, как коронавирус может сказаться на способности зачать ребёнка

Выяснилось, что инфицирование коронавирусной инфекции может негативно повлиять на репродуктивную систему женщин. Так, согласно данным ученых, патоген может пробираться в органы мочеполовой системы, поскольку именно в них представлено большое количество белка ACE2. Напомним, что благодаря нему вирус и способен проникать в организм. Данный белок, к слову, помимо легких, находится также и в печени, почках, а также ЦНС.

Ученые рассказали, что коронавирус нового типа может заразить яичники, матку, а также влагалище и плаценту путем “повсеместной экспрессии ACE2”. Это, в свою очередь, может спровоцировать бесплодие. Кроме того, это потенциально может привести к нарушению менструации, респираторному дистресс-синдрому у беременных и к другим отклонениям.