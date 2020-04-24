Ученые рассказали, как коронавирус влияет на среднюю продолжительность жизни человека

По их словам, мужчины погибают от вируса примерно на 13 лет раньше, чем они должны были бы прожить, в то время как у женщин данный показатель равен 11 годам. Таким образом, выводы ученых идут вразрез с достаточно распространенным мнением , согласно которому от коронавируса в основном погибают люди с сопутствующими заболеваниями.

”В то время как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса”, — рассказал ученый из Университета Глазго Дэвид Макаллистер.