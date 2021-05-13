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Ученые рассказали, как люди повлияли на поверхность Земли за последние 60 лет
Нетрудно догадаться, что влияние оказалось существенным
Ученые Nature Communications рассказали, как люди повлияли на поверхность Земли за последние 60 лет. Специалисты признали, что человечество способствовало серьезной модификации поверхности планеты.
В частности, люди активно занимались вырубкой лесов и превращению саванн в места для выпаса скота. Они подсчитали, что начиная с 1960 года ландшафт был модифицирован на территории, которая соответствует площади Африки и Европы вместе взятых — 43 млн кв. км. Причем отмечается, что это в четыре раза больше, чем специалисты полагали ранее.
Последствиями человеческого влияния стало и уменьшение глобального лесного покрова на 1 млн кв. км за последние 60 лет. Авторы издание Planet Today поделились, что из-за того, что лес используется в качестве энергетических ресурсов выросли цены на нефть.