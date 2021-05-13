Ученые рассказали, как люди повлияли на поверхность Земли за последние 60 лет

В частности, люди активно занимались вырубкой лесов и превращению саванн в места для выпаса скота. Они подсчитали, что начиная с 1960 года ландшафт был модифицирован на территории, которая соответствует площади Африки и Европы вместе взятых — 43 млн кв. км. Причем отмечается, что это в четыре раза больше, чем специалисты полагали ранее.

Последствиями человеческого влияния стало и уменьшение глобального лесного покрова на 1 млн кв. км за последние 60 лет. Авторы издание Planet Today поделились, что из-за того, что лес используется в качестве энергетических ресурсов выросли цены на нефть.