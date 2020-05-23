Ученые рассказали, как можно уберечься от болезней сердца

Так, согласно данным экспертом, омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, находящиеся как в рыбе, так и в пищевых добавках способствуют уменьшению уровня “плохого” холестерина в крови. Кроме того, также они снижают вероятность болезней сердца. Для того, чтобы выяснить положительное влияние вышеназванных кислот на организм ученые провели исследование, в рамках которого привлекли более 26 тыс женщин, взяв у них анализы крови на выявление липопротеинов.

Выяснилось, что у тех участниц, которые имели в рационе омега-3, в крови фиксировалось меньше “плохого” холестерина, что означает, что и вероятность развития у них болезней сердца - меньше.