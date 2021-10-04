Ученые рассказали, как надолго запоминать важную информацию

В рамках научной работы исследователи изучили, каким образом мозг выбирает, какие воспоминания во время сна необходимо перенести из кратковременных в долговременные. Они определили, что мозг сохраняет данные, которые потенциально могут помочь выжить. В этой связи моменты пребывания в опасной ситуации надолго “оседают” в памяти.

Полагаясь на данный факт ученые выдвинули теорию о том, что вещи, с помощью которых человек достиг награды или положительного исхода, лучше сохраняются в памяти. Впоследствии эту теорию проверили на 18 добровольцах, мозговую активность которых мониторили в магнитно-резонансной томографии. Как выяснилось, мозг действительно эффективнее запоминает данные, связанные с вознаграждением, поскольку это может пригодиться в будущем.