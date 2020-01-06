Ученые рассказали, как не поддаться зимней хандре

Для того, чтобы подтвердить данную гипотезу, исследователям пришлось проанализировать данные 400 тыс шведов, 40% из которых были женщинами. В итоге часть из анализируемых были активными лыжниками, а часть — нет. И в результате полного изучения имеющихся на руках данных, ученые пришли к выводу, что те из подопытных, кто часто катается на лыжах, страдали депрессией на 50% реже, чем те, кто не проводил свободное время занимаясь активными видами спорта.

Напомним, что подобные исследования проходили и раньше, в результате чего ученым удавалось выяснить, что физическая активность влияет на психическое состояние сильнее, чем солнечный свет. Но свежие данные позволяют экспертам утверждать, что именно сочетание этих двух показателей имеет максимально благоприятный эффект на самочувствие людей.