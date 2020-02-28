Ученые рассказали, как недостаток овощей влияет на развитие тревожного расстройства у людей

Ученые рассказали о том, как недостаток этих самых овощей влияет на развитие тревожного расстройства у людей. По их словам, в случае, если человек отказывается от минимальной дневной порции овощей и фруктов, у него на 24% увеличивается риск возникновения тревожности. Также ученые отметили, что если у человека имеется лишний вес в районе 36%, то риск возникновения психической проблемы увеличивается еще на 70%.

Исследование включало в себя анализ данных, предоставленных примерно 27 тыс человек в возрасте от 45 до 65 лет с 2010 по 2015 года.