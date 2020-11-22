Ученые рассказали, как ограничения первой и второй волны COVID-19 сказались на экологии

В ходе исследования специалисты сравнили воздействия на природу первого и второго локдаунов в Европе. Так, было установлено, что во время внедрения режима самоизоляции в рамках второй волны коронавирусной инфекции выбросы диоксида азота снизились или незначительно или же напротив, выросли.

Что касается ограничений во время первой волны коронавируса, они отразились на экологии более значительно. Так, они позволили вдвое сократить уровень выбросов в основных городах Европы. По словам исследователей, полученные в ходе исследования показатели связаны с уровнем активности экономики.