Ученые рассказали, как оптимизм может ухудшить ситуацию с COVID-19

Несмотря на то, что такой подход позволяет оставаться в хорошем настроении, уменьшая стресс, в период пандемии он может навредить. По словам специалистов, люди перестали думать о том, что коронавирусная инфекция представляет опасность. Кроме того, некоторые и вовсе считают, что окружающие находятся в более уязвимом положении. Ученые напомнили, что на сегодняшний день нет доказательств тому, что одни люди имеют больше риском заразиться, чем другие.

В материале также описывается уловка психики, согласно которой, люди “впитывают” информацию выборочно, полагаясь на собственные предубеждения. Так, анализируя тему коронавирусной инфекции и пандемии в целом люди могут акцентировать внимание только на данных, которые отражают их собственное мнение об истинном положении дел, игнорируя негативную повестку. А в случае “подкрепления” этих идей окружающими, это может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации.